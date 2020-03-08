مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي.. تعرف علي موعد المباراة و القنوات الناقلة







ينتظر اليوم الأحد عشاق الكرة الأوربية و العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي مانسشتر يونايتد ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في البريميرليج:



يواجه اليوم الأحد نادي مانسشتر يونايتد نظيره نادي مانشستر سيتي في ديربي مدينة مانشستر ضمن منافسات التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي:



وتذاع المباراة بين نادي مانسشتر يونايتد أمام نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " اليوم الأحد علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





يذكر أن نادي مانسشتر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 28 جولة من عمر البطولة الإنجليزية بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج.