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مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي.. تعرف علي موعد المباراة و القنوات الناقلة
الأحد 08/مارس/2020 - 01:08 ص
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ينتظر اليوم الأحد عشاق الكرة الأوربية و العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي مانسشتر يونايتد ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في البريميرليج:
يواجه اليوم الأحد نادي مانسشتر يونايتد نظيره نادي مانشستر سيتي في ديربي مدينة مانشستر ضمن منافسات التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي:
وتذاع المباراة بين نادي مانسشتر يونايتد أمام نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " اليوم الأحد علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن نادي مانسشتر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 28 جولة من عمر البطولة الإنجليزية بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز نادي مانسشتر يونايتد أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر
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