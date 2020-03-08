إعلامي كويتي يحذر المحرضين على مصر

قال الإعلامي الكويتي، فهد السلامة، إن العلاقة التي تربط الشعب المصري بالشعب الكويتي كبيرة للغاية، معقبًا: "كل مصر هو كويتي، وكل كويتي هو مصري".





وتابع "السلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن هناك أجندات إخوانية للإساءة لمصر من قبل بعض إخوان الكويت، مستغلين الانتخابات البرلمانية في دولة الكويت، مشيرًا إلى أن مصر دولة رئيسية وتمثل عمق استراتيجي لدول الخليج.





وشدد الإعلامي، على ضرورة الوحدة لمواجهة أي محاولة لزعزعة العلاقة بين مصر والكويت والأزمات ومصر، خاصة أن هذه الدول شكلت محور يعد شوكة في ظهر الإخوان وتركيا، لافتًا إلى أن إساءة أمر لا يجب أن يحسب على الشعب الكويتي أو البرلمان الكويتي الذي يوجد به العشرات الذين لديهم موقف مختلفة.