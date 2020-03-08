ليفربول ضد بورنموث.. كشف حساب كلوب هذا الموسم

قاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فريقه لفوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي بورنموث مساء السبت علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة هدفين مقابل هدف.













ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي كشف حساب المدرب الألماني يورجن كلوب هذا الموسم بعد مباراة ليفربول ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي :