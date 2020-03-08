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ليفربول ضد بورنموث.. كشف حساب كلوب هذا الموسم

الأحد 08/مارس/2020 - 12:44 ص
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بوابة الفجر
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قاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فريقه لفوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي بورنموث مساء السبت علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة هدفين مقابل هدف.




ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي كشف حساب المدرب الألماني يورجن كلوب هذا الموسم بعد مباراة ليفربول ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي :


قاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول فريقه هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 29 مباراة نجح بالفوز في جميعها عدا أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد حيث تعادل بنتيجة 1 / 1 وخسر في مباراة واحدة فقط أمام واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما في بطولة دوري أبطال أوروبا قاد الفريق في سبع مباريات نجح في الفوز في 5 مباريات والهزيمة في مباراتين أمام نابولي في دور المجموعات وأمام نادي اتلتيكو مدريد في ذهاب دور ثمن نهائي البطولة الأوربية بينما ودع بطولة كأس الاتحاد الانجليزي من دور ثمن النهائي بعد الخسارة امام تشيلسي وودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من دور ربع النهائي بعد الخسارة امام نادي استون فيلا.



ويعتبر شهر فبراير الماضي هو الأسوء للمدرب الألماني يورجن كلوب مع نادي ليفربول حيث تلقي 3 هزائم أمام نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وهزيمة أمام نادي واتفورد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ وأخيرا هزيمة أمام تشيلسي في كأس الإتحاد الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ
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