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تعرف على أبرز فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

الأحد 08/مارس/2020 - 01:27 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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يواصل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فعالياته اليوم الثالث علي التوالي وذلك اليوم الأحد الموافق 8 من شهر مارس الجاري ويشهد عدد كبير من الفعاليات وعروض الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان ويرصد "الفجر الفني" أبرز فعاليات اليوم..

1 _ مؤتمر صحفي "ميمونه نداياي" في هيلتون الساعة 10 نص صباحًا.

2_ ندوة سينما المراة الافريقية بحضور عزة الحسيني ولاكي سي سافانا وهالة الماوي في المكتبة 12 ظهرا.

3 _عرض فيلم "بريئة" مسابقة افلام طويلة بحضور المخرج في قاعة المؤتمرات الساعة 2 ظهرا.

4_ عرض فيلم "فتح الله تي في _ عشر سنوات وثورة لاحقا" مسابقة افلام طويلة في قاعة المؤتمرات بحضور المخرج، الساعة 4 عصرا.

5_ عرض فيلم " ديزيلانس" بحضور جيمي جان لوي في قاعة المؤتمرات الساعة 6 مساءا.

6_ عرض فيلم "حدود" بوجود بطلة الفيلم لاكي سي سافانا في قصر الثقافة الساعة 6 مساءا.

7_ عرض فيلم "الفارس والاميرة" لحضور لقاء الخميسي وهيثم الخميسي في قاعة المؤتمرات الساعة 8 مساءً.

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