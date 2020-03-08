تعرف على أبرز فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية









يواصل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فعالياته اليوم الثالث علي التوالي وذلك اليوم الأحد الموافق 8 من شهر مارس الجاري ويشهد عدد كبير من الفعاليات وعروض الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان ويرصد "الفجر الفني" أبرز فعاليات اليوم..1 _ مؤتمر صحفي "ميمونه نداياي" في هيلتون الساعة 10 نص صباحًا.2_ ندوة سينما المراة الافريقية بحضور عزة الحسيني ولاكي سي سافانا وهالة الماوي في المكتبة 12 ظهرا.3 _عرض فيلم "بريئة" مسابقة افلام طويلة بحضور المخرج في قاعة المؤتمرات الساعة 2 ظهرا.4_ عرض فيلم "فتح الله تي في _ عشر سنوات وثورة لاحقا" مسابقة افلام طويلة في قاعة المؤتمرات بحضور المخرج، الساعة 4 عصرا.5_ عرض فيلم " ديزيلانس" بحضور جيمي جان لوي في قاعة المؤتمرات الساعة 6 مساءا.6_ عرض فيلم "حدود" بوجود بطلة الفيلم لاكي سي سافانا في قصر الثقافة الساعة 6 مساءا.7_ عرض فيلم "الفارس والاميرة" لحضور لقاء الخميسي وهيثم الخميسي في قاعة المؤتمرات الساعة 8 مساءً.