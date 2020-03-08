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إعلامي كويتي: الإخوان يدخلون جحورهم بعد خسارة أردوغان

الأحد 08/مارس/2020 - 07:31 ص
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فهد السلامة
فهد السلامة
مروة عبدالعزيز
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قال الإعلامي الكويتي فهد السلامة، إن خسارة أردوغان في إسطنبول تجعل جماعة الإخوان الإرهابية في إرباك شديد، ويدخلون جحورهم مثل طيور الظلام.

وأضاف "السلامة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": الجماعة الإرهابية تسعى إلى زعزعة المملكة العربية السعودية".

ولفت الإعلامي الكويتي إلى أن هناك أشخاصا تتبع دولا معادية وتدعم الإخوان لتخريب مصر ودول التعاون، ولكن الجميع يقف ضدهم ومواجهتهم بالمرصاد.
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الكلمات المفتاحية

فهد السلامة الإخوان إعلامي كويتي

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