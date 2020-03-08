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حذر من تعقيم اليد.. أخصائي صيدلية يوجه نصيحة مهمة بشأن كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 08:37 ص
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غسل اليدين
غسل اليدين
كساب أحمد
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حذر الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، من تعقيم اليدين لمكافحة فيروس كورونا، قائلاً: "المعقمات تقتل البكتريا النافعة التي تعيش على الجلد، وهذا يقلل من مناعة الجسم". 

ولفت خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أن غسل اليدين يكون بالماء والصابون العادي فقط، خاصة أن فيروس كورونا من أضعف أنواع الفيروسات، ومثله مثل الأنفلونزا العادية، ولكن الفرق أنه ليس له علاج حتى الآن.

وأشار إلى أفضل أنواع الكمامات يسمى بـn95، وبها فلتر ينقي الهواء، ويمنع الفيروسات بنسبة 95%، وأن سعر هذه الكمامة تصل لـ4 جنيهات.
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