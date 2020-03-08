حذر من تعقيم اليد.. أخصائي صيدلية يوجه نصيحة مهمة بشأن كورونا

حذر الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، من تعقيم اليدين لمكافحة فيروس كورونا، قائلاً: "المعقمات تقتل البكتريا النافعة التي تعيش على الجلد، وهذا يقلل من مناعة الجسم".





ولفت خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أن غسل اليدين يكون بالماء والصابون العادي فقط، خاصة أن فيروس كورونا من أضعف أنواع الفيروسات، ومثله مثل الأنفلونزا العادية، ولكن الفرق أنه ليس له علاج حتى الآن.



