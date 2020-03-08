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رد حاسم من "الأوقاف" على إلغاء صلاة الجمعة بسبب كورونا
الأحد 08/مارس/2020 - 08:21 ص
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كـسـاب أحـمـد
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عقَّب الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على تساؤل البعض عن حكم إلغاء صلاة الجمعة لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "أهل الاختصاص هم أصحاب القرار في إلغاء أي تجمعات كبيرة لمكافحة فيروس كورونا وفقَا لتصريح وزير الأوقاف الدكتور مختار علي جمعة".
وطالب "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، بعدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء فريضة الجمعة.
وأضاف أن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من مقاصد الأديان، وهذا الأمر ذكر في كتاب وزير الأوقاف "الكليات الست" الذي رسخ بأن الحفاظ على الوطن أحد أهم المقاصد الكلية للإسلام.
ولفت إلى أن الوزير خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "بناء الإنسان في تصور الإسلام" المنظم من قبل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف اليوم، أكد على أهمية البناء المتكامل للإنسان خلقيًا ومعرفيًا، لأن هذا البناء يصنع الهوية الشخصية.
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