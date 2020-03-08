رد حاسم من "الأوقاف" على إلغاء صلاة الجمعة بسبب كورونا

عقَّب الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على تساؤل البعض عن حكم إلغاء صلاة الجمعة لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "أهل الاختصاص هم أصحاب القرار في إلغاء أي تجمعات كبيرة لمكافحة فيروس كورونا وفقَا لتصريح وزير الأوقاف الدكتور مختار علي جمعة".





وطالب "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، بعدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء فريضة الجمعة.



