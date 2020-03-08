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عمرو أديب: كورونا ليس طاعونًا أو كوليرا ويمكن التغلب عليه

الأحد 08/مارس/2020 - 05:33 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإصابة بفيروس كورونا يمكن التعامل معها، والتغلب عليها، مضيفا أن فيروس كورونا ليس طاعونا أو كوليرا.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن فيروس كورونا نوع من الأنفلونزا يحتاج للراحة والمتابعة وعلاج بسيط إذا كانت الحالة صعبة، لافتا إلى أنه يتردد أنه من بين كل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا، هناك حالة تكون شديدة.

هذا قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة لن تتأخر في استقدام أي آلية أو تقنية تساعد في التعامل مع فيروس كورونا، موضحا أن الدولة تتخذ كل الإجراءات الممكنة لمواجهة الأمر.

ووجه "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي مع وزيري الصحة والسياحة للكشف عن أخر تفاصيل فيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، التحية لكل فرق الحجر الصحي، مشيرا إلى أنهم يبذلون جهد غير عادي في التعامل مع الأمر.
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