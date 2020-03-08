ليفربول ضد بورنموث.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالبريميرليج







واصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه بعد التألق في مباراة ليفربول ضد بورنموث مساء السبت علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في البريميرليج بعد التألق في مباراة ليفربول ضد بورنموث: