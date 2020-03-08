أسعار الدولار اليوم الأحد 8-3-2020 بجميع البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 8-3-2020 في البنوك العاملة في مصر اليوم، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات ليومني الماضيين وجاءت الاسعار في مصر على النحو التالي:

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 8-3-2020

سجل سعرالدولار في البنك المركزي نحو 15.56 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر ايران نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتي نحو 15.59 جنيه للشراء 15,69 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، بينما سجل بنك عودة نحو 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وسجل البنك الأهلى المصري نحو 15.53 جنيه للشراء ، و15.63 جنيه للشراء.





البنك المركزي يستعد لطرح عملات بلاستيكية :

أعلن البنك المركزي أنه بصدد إطلاق العملات البلاستيكية جديدة، كبديل عن التى يتم تداولها حاليًا.



وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن العملات البلاستيكية الجديدة، سيتم إصدارها خلال هذا العام من خلال الجديدة التى سيتم افتتاحها بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه سيتم إصدارها بفئة 10 جنيهات أولًا وبعد ذالك سيتم تحويل جميع الفئات النقدية التى يتم إصدارها إلى بلاستيكية.











