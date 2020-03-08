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هالة زايد تكشف دور الداخلية في خطة مواجهة فيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 01:48 ص
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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير في خطة مواجهة فيروس كورونا، موضحة أن الداخلية هي من تحدد قائمة المخالطين للحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن وزارة الداخلية تحدد خط سير المخالطين، ما يسهل على وزارة الصحة فحص كل المخالطين للحالة.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه كان هناك 171 شخص على متن باخرة الأقصر، منهم 70 مصريًا، و101 أجنبي، وثبت أن 19 أجنبيًا، و26 مصريًا منهم حاملين للفيروس، لافتة إلى أن الحالات المصرية بينهم 11 أصبحت نتيجة تحاليلهم سلبية.
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