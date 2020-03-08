مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم ينعى الفدائية زينب الكفراوي













نعت إدارة مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم الفدائية البطلة زينب الكفراوي، إحدى بطلات المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، التي وافتها المنية، مساء الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض.وتقدم المخرج إسماعيل مراد، رئيس المهرجان، بخالص التعازي إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وشعب المدينة، معتبرًا الفدائية الراحلة نموذجًا للوطنية والفداء من أجل مصر، وذلك بعد تضحياتها وبطولاتها إبان فترة العدوان الثلاثي رفقة أبطال وفدائيي المدينة، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريمها اعترافًا بفضلها في الدفاع والزود عن الوطن.يذكر أن مهرجان بورسعيد للعالم القديم يهدف إلي نشر الوعي ودفع العمل السينمائي وتحقيق التواصل مع دول قارات العالم القديم، بما يُسهم في تحقيق الاحتكاك اللازم لاكتساب المزيد من الخبرات التي تتضمنها الثقافات المختلفة لقارات العالم القديم، ومن المقرر إنطلاق دورته الأولي في الأسبوع الأولي من سبتمبر المقبل.