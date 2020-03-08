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خاص - والد الفائز بلقب "ذا فويس كيدز" يوجه رسالة لنانسي عجرم عبر "الفجر الفني"

الأحد 08/مارس/2020 - 12:22 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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فاز المتسابق السوري محمد إسلام رميح، بلقب أحلى صوت في برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس كيدز" بنسخته الثالثة وذلك بعد تصويت الجمهور له.

وقال والد رميح في تصريح خاص لـ "الفجر الفني": "من شدة سعادتي لا أعرف ماذا أقول ولكني سأتوجه بخالص الشكر للنجمة نانسي عجرم لأن لها الفضل الأول والأخير لما وصل له نجلي اليوم".

جدير بالذكر أن محمد اسلام رميح قد نافس في المرحلة الأخيرة من البرنامج، كل من محمد ابراهيم وياسمين أسامة وأشعل الطفل السوري حماس مسرح "ذا فويس كيدز" بأغنية "ألف ليلة وليلة".



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