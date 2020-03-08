وائل الإبراشي مهاجمًا الإخوان: "الكورونا موجودة في قلوبهم السوداء"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل أزمة فيروس كورونا، لإثارة الشائعات والبلابل حول مصر، معقبًا: "الكورونا موجودة في قلوبهم السوداء، وعقولهم الحمقاء" .





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء السبت، أن مصر تتعامل بشفافية مع أزمة فيروس كورونا، وجميع دول العالم بما فيهم مصر تعلن عن أعداد المصابين بفيروس، معقبًا: "مصر مش هينفع تخبي، وهي تتعامل بشفافية".





وأضاف الإعلامي: "الكورونا مفيهاش قوي أو ضعيف، بدليل انتشاره في الوحش الصيني الاقتصادي والعسكري"، لافتًا إلى أن البعض يقوم بنشر مزاعم وادعاءات حول الكورونا.