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الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

الأحد 08/مارس/2020 - 12:15 ص
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متعب
متعب
محمد جمال
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تعرض عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق لازمة صحية اليوم، على اثرها تم نقله للمستشفى.

 وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تعرض لهبوط خلال لعب كرة القدم. 

 وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "متعب توجه بعدها للمستشفى من أجل الاطمئنان على سلامته وهو الآن بحالة صحية جيدة". 


وقالت والدة الكابتن عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إنها قامت بالاطمئنان على نجلها منذ قليل والذي أكدلها أنه بحالة صحية جيدة.


 وتابعت والدة متعب عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تحدثت مع نجلي منذ قليل وهو بحالة جيدة في المستشفى وذهب للاطمئنان على سلامته".
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