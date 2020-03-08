وزيرة الصحة: المصري المصاب بكورونا القادم من صربيا حالته حرجة

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن حالة المواطن المصري المصاب بفيروس كورونا، وكان قادما من صربيا مرورا بفرنسا، حالته حرجة، وليس هناك تحسنًا كبيرًا في وضعه.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذا المواطن يبلغ 44 عاما، موضحة أنه يخضع للعلاج في مستشفى العزل، وحالته غير مستقرة.



وعن وضع باخرة الأقصر، أوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم إخلاء المركب من كافة الحالات الإيجابية، حتى لو كانت إيجابية وأصبحت سلبية، وجاري نقلهم الآن إلى مستشفى العزل، وباقي الأشخاص الذين كانوا على متن المركب سيخضعون للحجر الصحي في المركب لمدة 14 يوم.

