Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الصحة: المصري المصاب بكورونا القادم من صربيا حالته حرجة

الأحد 08/مارس/2020 - 05:06 ص
Advertisements
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن حالة المواطن المصري المصاب بفيروس كورونا، وكان قادما من صربيا مرورا بفرنسا، حالته حرجة، وليس هناك تحسنًا كبيرًا في وضعه.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذا المواطن يبلغ 44 عاما، موضحة أنه يخضع للعلاج في مستشفى العزل، وحالته غير مستقرة.

وعن وضع باخرة الأقصر، أوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم إخلاء المركب من كافة الحالات الإيجابية، حتى لو كانت إيجابية وأصبحت سلبية، وجاري نقلهم الآن إلى مستشفى العزل، وباقي الأشخاص الذين كانوا على متن المركب سيخضعون للحجر الصحي في المركب لمدة 14 يوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة فيروس كورونا أخبار

أخبار تهمك

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

غيابات مؤثرة عن ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. متعب يطمئن الجماهير

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة" تكشف مصير حالتين في الصين رفضتا العودة لمصر

الوزراء: وضع 1500 عامل بالحجر الصحي بسبب حالة مصابة بـ"كورونا"

تفاصيل جديدة في وضع شركة بالكامل تحت الحجر الصحي

بعد اكتشاف الحالة الثالثة.. جهود "الصحة" لتماثل المصابين بكورونا للشفاء

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

بعد إصابة 12 مصريا بكورونا.. تحركات عاجلة من الحكومة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 م

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

09:35 م

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status