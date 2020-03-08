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أسعار الذهب تستقر في بداية تعاملات اليوم الأحد 8-3-2020

الأحد 08/مارس/2020 - 12:11 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأحد 7-3-2020 استقرار، بعدما شهدت خسائر محدودة بقيمة 4 جنيهات في الجرام الواحد.

 

 

أسعار الذهب اليوم  الأحد 7-3-2020 :

 

سجلت أسعار الذهب عيار 21 سجل اليوم 721 جنيهًا، وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 618 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 824 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5768 جنيهًا.


وكانت اسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسابيع الماضية مع اقبال المستثمرون على شرائه خوفا من انتشار فيروس كورونا.

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