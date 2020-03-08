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سيامة ٦ كهنة لخدمة قرى إيبارشية سوهاج

الأحد 08/مارس/2020 - 12:13 ص
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الكهنة الذين تمت سيامتهم
الكهنة الذين تمت سيامتهم
حازم رفعت
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احتفلت إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة للأقباط الأرثوذكس، السبت، بسيامة ٦ من خدامها كهنةً للخدمة بكنائس بعض القرى التابعة للإيبارشية.

وترأس الأنبا باخوم، أسقف الإيبارشية، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد مارجرجس، مقر المطرانية بسوهاج، وعقب صلاة الصلح تمم صلوات سيامة الكهنة الجدد وهم: الشماس مرقس صبحي، كاهنًا باسم القس شنودة، للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بقرية الشهداء، والشماس جوزيف شفيق، كاهنًا باسم القس يوساب، للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس بقرية القراقرة، والشماس أمجد مسعد، كاهنًا باسم القس يوحنا، للخدمة بكنيسة القديس البابا كيرلس السادس بقرية أولاد شلول وكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بقرية نجع سفاري، والشماس عماد ورد، كاهنًا باسم القس مينا، لخدمة القرية بالإيبارشية، والشماس وسيم كميل، كاهنًا باسم القس مكسيموس، للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بنجع يسى، قرية الزوك الغربية، والشماس توماس إبراهيم، كاهنًا باسم القس ميخائيل، للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس وشهداء ليبيا السبعة بقرية نجع مخيمر.

شارك في صلوات القداس والسيامة عدد كبير من الآباء الكهنة من مجمع كهنة الإيبارشية ومن خارجها وأعداد كبيرة من الشعب.
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الكلمات المفتاحية

الكنيست إيبارشية سوهاج أخبار الكنيسة

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