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اليوم.. سيامة 4 كهنة جُدد لإيبارشية نجع حمادي

الأحد 08/مارس/2020 - 01:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
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يترأس الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت وأبوشوشة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، صباح الأحد، من كاتدرائية القديس مار يوحنا الحبيب، بمدينة نجع حمادي – شمال محافظة قنا.

ويبدأ صلاة القداس الإلهي، برفع بخور باكر بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية.

ويتخلل القداس الإلهي الذي يحضره لفيف من أقباط نجع حمادي، باقة من الترانيم والتسبيح، بقيادة شمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وعقب صلاة الصٌلح، يبدأ أسقف نجع حمادي، بطقس سيامة 4 شمامسة إلى رتبة القسيسية، وهي الرتبة الأولى في الكهنوت.

ومن المقرر أن يٌعلن الأنبا كيرلس أمام الشعب، الأسماء الجديدة للكهنة الجٌدد للخدمة علي الكنائس لكل من: الشماس جورج جرجس، والشماس مينا صموئيل، والشماس هدرا سامي، والشماس يوحنا عادل.
وعقب الانتهاء من طقس الرسامة، يتوجه الكهنة الجٌدد إلى دير القديسة العذراء مريم بالمحرق، لقضاء فترة الأربعين يومًا، ثم يعودون إلى الكنائس المٌكلفين بخدمتها، وسط استقبال حافلًا ومٌهيبًا.

كان الأنبا كيرلس قد، ترأس أمس السبت، تسبحة ورفع بخور عشية، أثناء الصلاة رقى 4 شمامسة إلى رتبة الدياكون وهي رتبة الشماس الكامل، تمهيدًا لرسامتهم كهنة.
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