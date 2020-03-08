الطالع الفلكي الأحد 8/3/2020..شَفْرَة أدهَمْ!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الثانية عشرة و47 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الثّالثة و 22 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 29 أمشير قبطى ، 8 آذار رُومى، 14 رَجَب ، ميمُون للغاية ، النّزاعات اليوم مكروهة بشدّة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: - كُلّنا حَنْمُوت ، هُوّا حد بائى ؟ (عادل أدهم من فيلم المرأة التى غلبت الشيطان-1972)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ،ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تعالى الشمس من منزلة سعد بلع لتدخل منزلة سعد السّعود وهى ثالث العقارب الأربعة وهى عبارة عن ثلاثة نجوم أحدهم نيّرمُضيئ و الآخران خافتان جداً ،وهذا النجم النّيّر هو أسطع نجوم كوكبة/برج الجدى ، هذه المنزلة هى بواكير الرّبيع وآخر مظاهر الشتاء وفيهايعتدل الجوّ وتزهرالأعشاب وتورق الأشجار بصورة ملحوظة للجميع و يبدأ الناس فى الإستغناء عن وسائل التدفئة ، يقوم الفلاحون بتقليم أشجارالعنب والتّين، أول ثلاثة أيّام من هذه المنزلة والتى تبدأ من اليوم تُسمّى أيّام العجوز/الأعجازلأنها تأتى فى عَجَز/آخرالشتاء و فيها ضررٌ شديد حيث ترتفع درجة الحرارة فجأة فيظنّ النّاس أنّ البرد قد ذهب وهو لم يذهب فتأخذهم آخرأيّام البرد بلطشة برد، و أول ثمانية أيام تُسمّى أيام الحسوم لأنها تحسم بين الشتاء والرّبيع سُمّيت هذه المنزلة بإسم سعد السّعود لأن فيها يبدأ إعتدال الأبدان باعتدال الطقس فتكون أجساد الرجال والنساء مُواتِيَة للزواج بالتوزاى مع بداية مُوسم التزاوج لبقية المخلوقات والذى يحل بحلول الربيع لذلك فهذه المنزلة هى الأكثرسعداً طوال العام عند العرب ويرون أن الزواج فيها ميمُون بمشيئة الله تَعَالى ، تقول العرب (فى سعد السّعود ينضر العود وتلين الجلود ويذوب كل مجمود ويكره الناس فى الشمس القعود ويُكره جنب النّار القعود).





المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*الخميس 16 رمضان

المُوافق لأول يوم من منزلة سعد السّعود كانت ولادة الفنان عادل أدهم رَحِمَهُ الله ، إحتفالاً بفنّان من الزّمن الجميل هذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم عادل محمّد حسن أدهم والشّهرة عادل أدهم مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر،لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(الصقرالأسود)،(يحب القيادة)،(حوت)،(مرجان)،(لغز)،(إينجما)،(إرتطام عميق)،(حيرام)،(خطر)،(وَحْش خالد الذّكْر)،(عقل خارق)،(خارق للطبيعة)، (أسرَة مَلَكِيّة) ،(توترات عصبيّة غريبة)،(تعويذة طاردة للشياطين)،(موجات إرتجاجيّة شافية)،(مخلوق فضائى تحت التنكر)،(أكون أولا أكون).





*إينيجْمَا هِىَ

ماكينة ألمانية تُشبه الآلة الكاتبة تُستخدم فى إرسال واستقبال الرسائل المُشفّرة تَمّ إبتكارها على يد المهندس الألمانى آرثر شيربوس 1918 لنقل المعلومات على المستوى التجارى وتمّ تطويرها أثناء الحرب العالمية الثانية وأشهرها موديل يُدعى إينيجما فيرمخت ، تم إقتباس التسمية لفرقة غنائية ألمانية 1990 ، فيلم بريطانى 2001 ، لعبة فيديو 2007 ، إينيجما تعنى اللغز.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتجادل الحمقى أو تدخل بمناقشات عقيمة لالزوم لها ، أثرها الوحيد الصداع وتكوين العداوات المجانية، ركز على لقمة عَيْشِكْ.





برج الثور: قد تقوم بنشاط إجتماعى مُميّز للصلح بين متخاصمين من أفراد العائلة، وقد تكون أنت نفسك أحد المتخاصمين، الصّلح خير.





برج الجوزاء: الخشونة والفظاظة عند تحدّثك مع الآخرين خاصّة البُسطاء والفقراء ليست شهامة، كما أنّ توقير والديْك وشيوخ عائلتك واجب لامفرّ منه.





برج السّرطان: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.





برج الأسد: حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة إن وُجِدَتْ بصورة ودّيّة فاليوم مُناسب لذلك ، شراء غرض للديكور وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.





برج العذراء: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والدّيون بمشيئة الله تَعَالى.

برج الميزان: راجع عملك أو مستنداتك ثلاث مرات قبل الإنتهاء منها أو التوقيع عليها ، ملاحظتك للتفاصيل الصغيرة قد تكون سبباً فى إنقاذك من خطأ كبير.

برج العقرب: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.





برج القوس: لا تعوّل كثيراً على مساعدة الآخرين حتى لا تُصاب بخيبة أمل ، عليك بالحركة وتطبيق المثل ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الجدى: إبحث عن مهاراتك وحاول توظيفها فيما تُجيده ولا تحاول تقليد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: إن كنت تتمتع بالنّفَس الطويل لأدركت أنّ تحسّن أحوالك ليس بعيداً كما قد تتخيّل ، السرور الكبير على جبهتك العاطفية بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: لاتُعطِ ثقتك الكاملة ولا كل المعلومات عن نفسك خصوصاً للمعارف الجُدد،غموض بعض الزوايا فيك يجعلك مُهاب الجانب فى عيون الآخرين.