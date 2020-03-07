شاهد سبيل أثري بعد إنقاذه من الحريق... ومصدر يفجر مفاجأة عن المتسبب (فيديو)

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، إن السبب الرئيسي وراء الضرر الذي أصاب السبيل الأثري هو الورش الموجودة في مبنى الفحامين، وهو المبنى المملوك لوزارة الأوقاف، حيث يستخدم مستأجريها مواد قابلة للاشتعال.



وفجر المصدر –الذي رفض ذكر اسمه- مفاجأة حيث قال إن مفتشين الآثار في المنطقة ومديريها، قد وجهوا عدد من الخطابات والمكاتبات والمطالبات منذ فترات طويلة للأوقاف وللحي بضرورة إخلاء تلك المحلات بسبب عدم مناسبة النشاط الذي تم استئجارها من أجله مع طبيعة الأثر، وكان آخر تلك المكاتبات قبل الحريق بيومين.



وأضاف المصدر أن هذا ليس حال السبيل فقط بل هناك عدة آثار أخرى تعاني من نفس المشكلة سواء في القاهرة أو في الأقاليم، حيث أن المبنى مملوك لوزارة الأوقاف منذ سنوات طوال ثم بعد ذلك تم تسجيله كأثر، فصار مملوكًا للأوقاف ويخضع للإشراف من قبل الآثار.



وتابع: فتكون كل عقود الإيجار وإجراءات الترميم وكل ما يخص الأثر ماليًا تابع للأوقاف، وعليه صارت المباني الأثرية يتم تأجير المحلات الموجودة أسفلها من قبل وزارة الأوقاف، وهذا حادث في الكثير من المباني الأثرية، وعندما يكون النشاط غير مناسب أو يقوم المستأجر بتغيير نشاطه، حينها تقوم الآثار بالمطالبة بإخلاء المكان، وهو الأمر الذي لم يُستجاب له كما حدث في حادثة سبيل يوسف أغا الحبشي، والذي قضت النيران على سقف الكتاب وتضرر سقف السبيل نفسه.



ورصدت بوابة الفجر الإلكترونية حالة السبيل ظهر اليوم السبت، وذلك بعد أن انتهت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق بالكامل، وأظهرت الصور تضرر السبيل بشكل كبير، وقد قامت لجنة أثرية بإعداد محضر بحالة السبيل وتسليمه لقطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار والذي سيقوم بإجراءات الصلب بدءًا من الغد، حتى يتم عمل مشروع ترميم كامل للسبيل وذلك على نفقة وزارة الأوقاف حيث أنه مملوكًا لها.



يذكر أن حريقًا ضخمًا نشب مساء أمس الجمعة في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، وهو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا، وقد طالت النيران سبيل يوسف أغا الحبشي الأثري، وتم الدفع بـ 12 عربة إطفاء حيث تمكن رجال الدفاع المدني جهود من السيطرة على الحريق بنجاح.