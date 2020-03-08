"حماية المستهلك": عقوبات رادعة ضد الشركات التي تبعث برسائل للمواطنين

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حذر المواطنين من الاستجابة لأي إعلانات أو رسائل خاصة بمكافحة الحشرات، خاصة أن البعض منها يرش مواد مجهولة، أو غير صحية أو غير مؤثرة، وتم إحالة العديد من هذه الشركات إلى النيابة.





وتابع "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن الجهاز فحص بعض مواد مكافحة الحشرات، وتبين عدم صحة فاعليتها، وتم إعداد العديد من المحاضر ضد هذه الشركات.





وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز ينسق مع الجهاز القومي للاتصالات، لاتخاذ عقوبات رادعة ضد الشركات التي ترسل رسائل للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.