"الصدارة مش شطارة".. أندية الوصافة يسيطرون على المربع الذهبي في دوري أبطال إفريقيا

شهدت منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا تفوق كبير للأندية أصحاب المركز الثاني في مرحلة المجموعات بالبطولة القارية والذين حجزوا المقاعد الـ4 في الدور نصف لنهائي للبطولة الإفريقية، بينما ودع أصحاب الصدارة منافسات البطولة.





وتأهلت 4 أندية عربية لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هم: الأهلي والزمالك (مصر) - الرجاء والوداد (المغرب).





أندية الوصافة 4 - 0 أصحاب الصدارة





البداية مع النادي الزمالك والذي تأهل وصيفًا للمجموعة الأولي، وتمكن من الصعود للدور نصف النهائي على حساب فريق الترجي التونسي متصدر المجموعة الرابعة، بعدما تغلب عليه ذهابًا 3 / 1 وخسر إيابًا 1 /0.





أما فريق الأهلي وصيف المجموعة الثانية أطاح بفريق ماميلودي صن داونز متصدر ترتيب المجموعة الثالثة خارج منافسات البطولة الإفريقية، حيث فاز المارد الأحمر في القاهرة بهدفين دون رد، وتعادل في جنوب إفريقيا 1 / 1.





وتأهل فريق الوداد المغربي وصيف المجموعة الثالثة على حساب فريق النجم الساحلي التونسي متصدر ترتيب المجموعة الثانية، حيث فاز ذهابا 2 / 0، وخسر ايابًا 1/0.



بينما صعد فريق الرجاء المغربي وصيف المجموعة الرابعة للدور نصف النهائي على حساب فريق مازيمبي الكونغولي متصدر ترتيب المجموعة الأولي، بعدما تغلب عليه في المغرب 2 / 0 وخسر بهدف نظيف في الكونغو.





مواعيد مباريات نصف النهائي الإفريقي





ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء، وستقام مباريات الذهاب في مصر يومي 1، 2 مايو المقبل، بينما ستقام مباريات الإياب في المغرب يومي 8، 9 من نفس الشهر.



