Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصدارة مش شطارة".. أندية الوصافة يسيطرون على المربع الذهبي في دوري أبطال إفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 11:52 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
علاء خليف
Advertisements
شهدت منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا تفوق كبير للأندية أصحاب المركز الثاني في مرحلة المجموعات بالبطولة القارية والذين حجزوا المقاعد الـ4 في الدور نصف لنهائي للبطولة الإفريقية، بينما ودع أصحاب الصدارة منافسات البطولة.

وتأهلت 4 أندية عربية لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هم: الأهلي والزمالك (مصر) - الرجاء والوداد (المغرب).

أندية الوصافة 4 - 0 أصحاب الصدارة

البداية مع النادي الزمالك والذي تأهل وصيفًا للمجموعة الأولي، وتمكن من الصعود للدور نصف النهائي على حساب فريق الترجي التونسي متصدر المجموعة الرابعة، بعدما تغلب عليه ذهابًا 3 / 1 وخسر إيابًا 1 /0.

أما فريق الأهلي وصيف المجموعة الثانية أطاح بفريق ماميلودي صن داونز متصدر ترتيب المجموعة الثالثة خارج منافسات البطولة الإفريقية، حيث فاز المارد الأحمر في القاهرة بهدفين دون رد، وتعادل في جنوب إفريقيا 1  / 1.

وتأهل فريق الوداد المغربي وصيف المجموعة الثالثة على حساب فريق النجم الساحلي التونسي متصدر ترتيب المجموعة الثانية، حيث فاز ذهابا 2 / 0، وخسر ايابًا 1/0.

بينما صعد فريق الرجاء المغربي وصيف المجموعة الرابعة للدور نصف النهائي على حساب فريق مازيمبي الكونغولي متصدر ترتيب المجموعة الأولي، بعدما تغلب عليه في المغرب 2 / 0 وخسر بهدف نظيف في الكونغو.

مواعيد مباريات نصف النهائي الإفريقي

ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء، وستقام مباريات الذهاب في مصر يومي 1، 2 مايو المقبل، بينما ستقام مباريات الإياب في المغرب يومي 8، 9 من نفس الشهر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال إفريقيا الوداد الزمالك الرجاء الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ 33 دقيقة

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ أقل من ساعتين

صحيفة سعودية: الترجي يشكوى النصر السعودي للمحكمة الدولية بسبب "فرجاني ساسي"

منذ ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 7 مارس 2020

منذ أقل من ساعتين

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ ساعة

الأهلي يتعادل مع الوداد المغربي تاريخيًا بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ماذا يفعل الأهلي في الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا؟

قبل موقعة طنجة.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد الأندية المغربية بالبطولات الإفريقية

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية

قبل القرعة.. أرقام مرعبة لمنافسي الأهلي المُحتملين "خارج الديار" بدوري أبطال إفريقيا

تابعونا.. بث مباشر قرعة دوري أبطال إفريقيا تغطية مباشر لايف YALLA SHOOT رابط سريع HD

طريق محفوف بالمخاطر للأهلي والزمالك حتي نهائي دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:07 ص

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

10:17 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status