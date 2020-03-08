Advertisements
رئيس "القومي لتنظيم الاتصالات" يفجر مفاجأة عن تسريب بيانات المواطنين
الأحد 08/مارس/2020 - 08:35 ص
Advertisements
كساب أحمد
Advertisements
قال حسام عبد المولى، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن أربع شركات خاصة بمكافحة الحشرات أرسلت 70 مليون رسالة للمواطنين، ما أزعجهم بصورة كبيرة.
وتابع "عبد المولى"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء السبت، أن هذه الشركات تحصل على بيانات المواطنين من خلال النوادي أو شركات الاتصالات أو البنوك، ويقوم بتسريب هذه المعلومات بعض الأفراد من داخل هذه المؤسسات.
وتابع أن الشركات تبيع الـ100 ألف رقم بـ3 آلاف جنيه، وأن هذه الشركات تقوم بشراء هذه الأرقام لأنها تريد إرسال رسائل لشريحة معينة قادرة على دفع قيمة الخدمات التي تقدمها هذه الشركات.
Advertisements