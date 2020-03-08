رئيس "القومي لتنظيم الاتصالات" يفجر مفاجأة عن تسريب بيانات المواطنين

قال حسام عبد المولى، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن أربع شركات خاصة بمكافحة الحشرات أرسلت 70 مليون رسالة للمواطنين، ما أزعجهم بصورة كبيرة.





وتابع "عبد المولى"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء السبت، أن هذه الشركات تحصل على بيانات المواطنين من خلال النوادي أو شركات الاتصالات أو البنوك، ويقوم بتسريب هذه المعلومات بعض الأفراد من داخل هذه المؤسسات.



