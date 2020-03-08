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نانسي عجرم لـ"الفجر الفني": "أهنئ محمد إسلام رميح بلقب ذا فويس كيدز.. ولم يكن لدي شك بموهبته

الأحد 08/مارس/2020 - 12:02 ص
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
لمياء علي
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أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها الشديدة بفوز المتسابق السوري محمد إسلام رميح وهو من فريقها، بعدما خطف لقب ذا فويس كيدز في نسخته الثالثة.

وأضافت نانسي في تصريح خاص للفجر الفني أنها تتوجه بالتهنئة القلبية لمحمد إسلام رميح بالفوز، وأكدت على أن باقي المتسابقين لديهم أصوات رائعة ومميزة.

وتابعت نانسي أن محمد رميح قد لفت انتباهها منذ الوهلة الأولى له بالبرنامج، وعندما اختارته للانضمام إلى فريقها لم يكن لديها شك في موهبته وصوته.

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