بعيداً عن كورونا.. 10 فوائد مذهلة لتناول الثوم

يعد الثوم عنصرًا غذائيًا مهمًا يحتاج الإنسان إليه كل يوم في طعامه اليومي، ودائما ينصح الأطباء بتناوله.





ونرصد في السطور التالية أهم 10 فوائد لتناول الثوم:

1- خفض الكولسترول والضغط، حيث أكدت كثير من الأبحاث والدراسات، أن الثوم له أثر كبير في خفض مستوى الكولسترول الضار في الدم، إلى جانب أن الانتظام في تناوله أو إدخاله في الطعام اليومي له دور كبير في خفض ضغط الدم المرتفع.





2- يكافح الأمراض المعدية، فقديما كان الثوم يستخدم في مقاومة الأمراض المعدية، حيث يقاوم البكتيريا والفيروسات والفطريات والتي تهدد الجهاز المناعي.





3- يعالج بعض الأمراض التنفسية، ففي نزلات البرد وحدوث الزكام تتم معالجته من خلال الثوم ورائحته.





4- يقاوم الخلايا السرطانية حيث تقوم مادة "دياليل" الهامة في الثوم بمقاومة الخلايا السرطانية، خاصة سرطان الثدي، كما أنها تدخل أيضًا في علاج سرطان الكبد والرئة والجلد والمعدة والأمعاء والبروستاتة، وغيرها.





5- يعالج داء السكري، حيث يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، والتقليل من أعراض داء السكري، ما يجعله علاجًا قويًا له.





6- يساعد على نمو الشعر، وتقوية جذوره، حيث نجد في الطب الشعبي أن الثوم له القدرة على تحسين الشعر من خلال تدليك فروة الرأس بالثوم، وأيضًا له القدرة على القضاء القشرة في فروة الرأس.





7- يعالج فطريات الجلد، حيث يعالج زيت الثوم وهو أحد المكونات الهامة للثوم، الفطريات والالتهابات التي تصيب البشرة.





8- علاج مثالي للتخسيس، حيث يساعد على خسارة الوزن، فهو يقاوم السمنة الزائدة في الجسم، ومظاهر الوزن الزائد.





9- مصدر للمضادات الحيوية حيث يعتبر مضاد حيوي طبيعي أكثر فعالية عندما يتم تناوله على معدة فارغة، فقطعة من الثوم نيئة تقتل البكتيريا وتساعد على منع عمل البكتيريا في القناة الهضمية.





10- يكافح الاكتئاب فبجانب تعزيز الصحة البدنية، يعزز أيضًا الصحة العقلية حيث يتمتع بخصائص طبيعية لرفع المزاج.