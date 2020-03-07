Advertisements
Advertisements
Advertisements

زلزال بقوة 6,2 ريختر يضرب جزر ماديرا البرتغالية

السبت 07/مارس/2020 - 11:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

ضرب زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جزر ماديرا البرتغالية، مساء اليوم السبت، حسب ما أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

وأضاف المركز الأورومتوسطي: أن "الزلزال كان على عمق 5 كيلومترات"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وضرب زلزال وصلت قوته إلى 5.9 درجة على مقياس ريختر، شرقي إندونيسيا قبالة ساحل مقاطعة جزيرة مالوكو، في يوم 26 فبراير الماضي.

وأعلنت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 48 كم شمال غربي بلدة سوملاكي، على عمق 61.2 كم.

Advertisements

أخبار تهمك

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 5 ساعات

صحيفة سعودية: الترجي يشكوى النصر السعودي للمحكمة الدولية بسبب "فرجاني ساسي"

منذ ساعة

الأهلي يتعادل مع الوداد المغربي تاريخيًا بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ ساعة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ 33 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ أقل من نصف ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 7 مارس 2020

منذ أقل من ساعتين

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:07 ص

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

10:17 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status