بعد أزمة كورونا.. "شعبة الأدوات المكتبية": لا زيادة في الأسعار

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية ولعب الأطفال، أن أسعار الأدوات المكتبية ولعب الأطفال لم تتأثر كثيرًا بانتشار فيروس كورونا، موضحًا أنه كان هناك توقفًا في عمليات شحن البضائع، بسبب فيروس كورونا وحالة الذعر التي أصابت العالم، ولكن عاد الشحن من الصين مرة أخرى الآن، ولا زيادة في الأسعار".





وفيما يتعلق باستيراد فوانيس رمضان، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"، مساء السبت: "نستورد أجزاء من الفانوس فقط".





وأوضح رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية ولعب الأطفال: "جزء من فانوس رمضان يتم تصنيعه في مصر وهو الهيكل، لكن الأسطوانة التي تقوم بأداء أغنية رمضان يتم استيرادها من الخارج".