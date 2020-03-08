Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد أزمة كورونا.. "شعبة الأدوات المكتبية": لا زيادة في الأسعار

الأحد 08/مارس/2020 - 06:45 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية ولعب الأطفال، أن أسعار الأدوات المكتبية ولعب الأطفال لم تتأثر كثيرًا بانتشار فيروس كورونا، موضحًا أنه كان هناك توقفًا في عمليات شحن البضائع، بسبب فيروس كورونا وحالة الذعر التي أصابت العالم، ولكن عاد الشحن من الصين مرة أخرى الآن، ولا زيادة في الأسعار".

وفيما يتعلق باستيراد فوانيس رمضان، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"، مساء السبت: "نستورد أجزاء من الفانوس فقط".

وأوضح رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية ولعب الأطفال: "جزء من فانوس رمضان يتم تصنيعه في مصر وهو الهيكل، لكن الأسطوانة التي تقوم بأداء أغنية رمضان يتم استيرادها من الخارج".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الأدوات المكتبية ازمة كورونا أخبار

أخبار تهمك

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. متعب يطمئن الجماهير

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 7 ساعات

غيابات مؤثرة عن ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الأدوات المكتبية": حجم مبيعات مستلزمات الكريسماس انخفضت 50% هذا العام

"الأدوات المكتبية": فانوس رمضان هذا العام صناعة مصرية بنسبة 100%

أبرز أخبار التوك شو الاثنين 15-4-2019

صناعة الفوانيس لن تنقرض.. و"فلافيلو" أحدث لعبة رمضانية مصرية 100% في الأسواق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:05 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

09:35 م

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status