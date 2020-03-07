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الأهلي يتعادل مع الوداد المغربي تاريخيًا بدوري أبطال إفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 11:43 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد الرياضي المغربي في شهر مايو المقبل، لحساب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سبق أن التقى الوداد المغربي في العديد من المواجهات، وهو ما نرصده في السطور التالية:

التقى الأهلي الوداد المغربي في 8 مواجهات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مواجهتين، فيما فرض التعادل نفسه على نتيجة 4 مباريات، انتهت واحدة منها بالتعادل السلبي، و3 أخرى انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي، فيما خسر الأهلي في مواجهتين.

سجل خط هجوم الأهلي في شباك الوداد المغربي 8 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف، وكان عماد متعب مهاجم الأهلي السابق صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الوداد، فيما كان مؤمن زكريا صاحب آخر أهداف الأهلي.
نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام الوداد المغربي في 3 مباريات، وفشل في الوصول إلى شباك الوداد في 3 مباريات.
ويعد مؤمن زكريا لاعب الأهلي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد هدفين.

وجاءت مواجهات الفريقين الـ8 على النحو التالي:
المواجهة الأولى التي جمعت بين الأهلي والوداد تعود إلى نسخة 2011 لحساب دور المجموعات، وتحديدًا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالقاهرة، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3.

وفي الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة ذاتها التقى الفريقان مجددًا وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

نسخة 2016 من دوري الأبطال شهدت المواجهة الثالثة بين الفريقين في مرحلة المجموعات، وتحديدا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بين الفريقين كانت في النسخة ذاتها، وتمكن خلالها الأهلي من العودة بأول انتصار له على حساب الوداد بهدف دون رد.

نسخة 2017 من دوري الأبطال شهدت فاصلًا جديدًا من مواجهات الفريقين، لكن هذه المرة بعيدًا عن مرحلة المجموعات وتحديدًا في الدور النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب في مصر بنتيجة التعادل1-1 فيما انتهت مواجهة العودة بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

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دوري أبطال إفريقيا الوداد الأهلي والوداد الأهلي

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