Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحيفة سعودية: الترجي يشكوى النصر السعودي للمحكمة الدولية بسبب "فرجاني ساسي"

السبت 07/مارس/2020 - 11:37 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements

كشفت بعض التقارير الإعلامية السعودية عن أزمة بين نادي الترجي الرياضي التونسي والنصر السعودي بسبب مستحقات صفقة فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك.

 

وبحسب صحيفة "الجزيرة" فأن الترجي قرر التصعيد والتقدم بشكوى لدى محكمة كأس الدولية ضد نادي النصر بسبب عدم الحصول على الدفعة الثانية من مستحقاتهم في الصفقة

 

وكان فرجاني قد انضم إلى صفوف النصر قبل عامين ثم رحل إلى صفوف الزمالك في الموسم الماضي.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ نصف ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 7 مارس 2020

منذ ساعة و نصف

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة سعودية: الترجي يشكوى النصر السعودي للمحكمة الدولية بسبب "فرجاني ساسي"

منذ ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ ساعة

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يتعادل مع الوداد المغربي تاريخيًا بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:07 ص

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

10:17 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status