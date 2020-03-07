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لبنان تسجل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 11:31 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات اللبنانية، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 28 بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.

وقالت مستشفى رفيق الحريري: إن "فحوصات مخبرية أجريت لـ 140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات ايجابية، وهناك 13 حالة وضعت في الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".

ويذكر أن لبنان، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، عن تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى يوم 14 مارس الجاري، كإجراء وقائي للوقاية من الفيروس بعد أن كان مقررا حتى 8 مارس.

كما حذرت وزارة الصحة اللبنانية من أن كورونا خرج من "مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار" في البلاد.

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