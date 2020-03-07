خاص.. الفائز بلقب ذا فويس كيدز لـ"الفجر الفني": أهدي الجائزة لسوريا.. وأشكر نانسي عجرم

أعرب المتسابق السوري محمد إسلام رميح، عن سعادته الشديدة بالفوز بلقب الموسم الثالث من برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، وذلك بتصويت الجمهور.



وقال محمد إسلام رميح في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، بعدما التقينا به خلف الكواليس، إنه يتوجه بالشكر لكل الجمهور ممن دعمه وأعطاه صوته لكي يفوز بلقب ذا فويس كيدز أحلى صوت في الموسم الثالث.



وأضاف رميح أنه يهدي الجائزة بعد فوزه لبلده الحبيب سوريا والشعب السوري، وتوجه بالشكر للنجمة نانسي عجرم التي دعمته خلال رحلته في البرنامج.



