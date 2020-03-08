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بعد عودتها من الصين.. وزيرة الصحة: أجريت تحليل "كورونا" مرتين

الأحد 08/مارس/2020 - 12:46 ص
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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها أجرت تحليل اكتشاف فيروس كورونا مرتين بعد عودتها من الصين، هي والوفد المرافق لها، وجاءت النتيجة سلبية.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر ستبدأ في استخدام الكواشف السريعة لفيروس كورونا اعتبارا من الثلاثاء المقبل، حيث تتسلم 250 ألف كاشف، يمكنه إظهار النتيجة بعد 30 دقيقة.

وأوضحت "زايد" أن الكاشف يوضح هل الشخص يحمل أجسام مضادة أم لا، لافتة إلى أنه سيتم استخدامه مع الوفود التي تأتي من الدول المنتشر بها المرض، موضحة أنهم يعملون على توسيع دائرة التقصي، فضلا عن زيادة عدد المعامل المركزية لإجراء تحليل فيروس كورونا.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد هال اكتشاف كورونا

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