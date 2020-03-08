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عمرو أديب: الإصابة بفيروس كورونا مسألة نصيب

الأحد 08/مارس/2020 - 03:16 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإصابة بفيروس كورونا مسألة نصيب، خاصة في السفر، معربًا عن تقبله اتخاذ الدول أي إجراءات تراها صحيحة وفقا لوجهة نظرها، لحماية نفسها من فروس كورونا.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مشكلة فروس كورونا سرعة انتشاره، وليس شدته، مضيفا: "في عصر الكورونا مفيش هزار"، لافتا إلى أن مصلحة الإنسان والإنسانية هو الأهم.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن مصر أعلنت عن ظهور حالات في مناطق سياحية بكل شفافية، معقبا: "كان فيه همز ولمز ولكن مصر أعلنت بكل شفافية".
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