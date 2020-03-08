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خالد أبو بكر يشيد ببيان الخارجية حول إثيوبيا

الأحد 08/مارس/2020 - 07:35 ص
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خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
داليا الحسين
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أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، ببيان وزارة الخارجية، الذي جاء ردًا على بيان الخارجية الإثيوبية التي هاجمت قرار مجلس الجامعة العربية بالتضامن مع مصر في مفاوضاتها حول سد النهضة الإثيوبي وحقها التاريخي في مياه النيل، مشيرًا إلى أن البيان يحمل مفردات قوية جدًا".

وقال خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، مساء السبت إن جولات وزير الخارجية سامح شكري في عواصم عربية ربما يتناول ملف النهضة.

ووصف الإعلامي بيان الخارجية المصرية بأنه محترف وقوى، متابعًا: "لقد أصبحت السياسات الخارجية المصرية مستقلة تمامًا ولم تعد تنظر ردود الأفعال.. إنها سباقة في حقوقها".
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مصر سد النهضه خالد أبوبكر تضامن مصر

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