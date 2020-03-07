"مستقبل وطن" يوفر سيارات لبيع السلع المخفضة واللحوم بكفرالشيخ (صور)

قام حزب "مستقبل وطن" بكفر الشيخ، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بتوفير السلع المخفضة من خلال السيارات المتنقلة والمنافذ والمعارض فى مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع أمانة العمل الجماهيري تحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم.



حيث أكد الدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيرى بالمحافظة، أنه قد تم توفير 7سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم والاسماك اليوم السبت بمركزى مطوبس وسيدي سالم، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة لشعب عظيم.





وأوضح شحاتة إن 3 سيارات متحركة لبيع السلع الغذائية المخفضة توجهت اليوم إلى قرية البصراط مركز مطوبس وشهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين حيث تم نفاذ معظم الكميات المطروحة بإشراف الدكتورة فريدة عبدة أمينة الحزب بمركز مطوبس.



كما استقبل مركز سيدى سالم اليوم ايضا 4 سيارات لبيع السلع المخفضة حيث شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين بمدينة سيدى سالم تحت إشراف العمدة محمد زكريا شتا أمين الحزب بالمركز ولفت شحاتة إلى أن السلع المعروضة تتضمن مواد غذائية اساسية مثل الزيت والسكر والمثلى وغيرها بالإضافة إلى الأسماك الطازجة واللحوم والفراخ المجمدة بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 20% على الأقل.



ويأتي ذلك فى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية لمساندة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة لشعب عظيم وفي إطار المشاركة المجتمعية للحزب بجميع محافظات الجمهورية.