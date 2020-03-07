بمشاركة أسرته.. محافظ كفرالشيخ يفتتح ميدان "زويل" بعد تطويره (صور)

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ميدان زويل بدسوق بعد أعمال تطويره، والتي تضمنت طلاء وتجميل وترميم للميدان بمناسبة إحياء ذكرى العالم، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة نانا زويل، شقيقة الدكتور أحمد زويل، وعدد من القيادات التنفيذية.



جدير بالذكر؛ أنه تم إطلاق اسم العالم الجليل " أحمد زويل " علي ميدان فوه بدسوق فى أغسطس عام 2016 ليصبح " ميدان زويل "، وتم التطوير ووضع تمثال للعالم الراحل وافتتاح ميدان زويل رسميًا بعد تطويره فى 9 نوفمبر 2016م.



كما افتتح المحافظ ميدان الحديقة الرومانية بمدينة دسوق، لافتا أن الحديقة الرومانية الجديدة تقع بطريق الجيش على ضفاف النيل أمام مستشفى النيل، حيث أنها ستكون متنفسًا لجميع أهالي مدينة دسوق، ذلك في إطار تطوير المناطق الخاصة بأملاك الدولة كحدائق عامة ورفع كفاءة تلك المناطق والحفاظ عليها.

