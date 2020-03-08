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متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

الأحد 08/مارس/2020 - 02:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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علق محمد السباعي، المتحدث الإعلامي بوزارة الري على ما تردد أن بناء أو هدم سد النهضة الأثيوبي سيكون كارثة على مصر قائلًا: "مفيش حاجة اسمها منشأ يكون كارثة طالما أن هناك تعاون مشترك بين الدول".

وأوضح "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناه "الحدث اليوم"، مساء السبت أنه كلما توفرت النية للتعاون المشترك بين الدول والبحث عن مصالح التنمية لمصر وأثيوبيا؛ لن يكون هناك كارثة.

وردا على سؤال هل سد النهضة مستوفي كل الاشتراطات الجيولوجية لإقامته قال: "المختص بهذا الأمر صاحب المشروع أي الجانب الأثيوبي ولكن ما يهمنا كمية المياه المتدفقة لنا لتغطي احتياجات المصريين، وتجنب الضرر الجسيم لاسيما أن بلادنا تواجه تحديات في مجال الموارد المائية، موضحًا أن هناك فجوة بين مواردنا واحتياجاتنا المائية.
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الكلمات المفتاحية

ملف سد النهضه مصر سد النهضه إثيوبيا

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