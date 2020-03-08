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'مع الكينج'.. هكذا أطل أحمد كامل على جمهوره عبر "فيسبوك"

الأحد 08/مارس/2020 - 12:08 ص
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احمد كامل والكينج
احمد كامل والكينج
روان هيثم محمد
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نشر الفنان أحمد كامل صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وظهر "كامل" في هذه الصورة برفقة الفنان محمد منير، ويبدو انه سوف يفاجئ جمهوره بعمل قريب يجمعه مع "الكينج".

وكتب "كامل" على هذه الصورة قائلا: لو بطلنا نحلم نموت.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا:العشق وعشق العشق منورين.

وأردف أخر قائلا: الكينج اللي واحشنا جدا منتظرين عمل معاه ياكامل يا أخويا.

وفي سياق أخر قدم "كامل'' العديد من الأعمال الغنائية منها قولي غاب، مش شرط، يا ليل، متزعليش، كانسر، كان في طفل، مبقتش أخاف، ولا بننسى، أنا مستنيك.
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