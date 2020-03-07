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عاصي الحلاني لـ الفجر الفني: كنت أتمنى فوز محمد إبراهيم.. وهذه نصيحتي للوقاية من فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 11:24 م
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عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
لمياء علي
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قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، إن الوضع الأمني في لبنان يسير على مايرام، ولكن مايقلقه هو الوضع الصحي ولاسيما بعد انتشار فيروس كورونا وأنها حالة سائدة ومنتشرة في كل العالم، ولكن نصيحته للشباب والأطفال في العالم هي اتباع الآجراءات الوقائية والارشادات التي توصي بها وزارة الصحة وهي النظافة وغسل اليدين باستمرار.

والتقى "الفجر الفني"، بعاصي الحلاني في كواليس تصوير برنامج "ذا فويس كيدز"، وقبل إعلان النتيجة الخاصة بالفائز بلقب ذا فويس كيدز في هذا الموسم، كشف الحلاني لنا عن أمنيته قائلًا: "كنت أتمنى فوز محمد إبراهيم".

يذكر أن المتسابق محمد إسلام رميح هو الذي فاز بلقب ذا فويس كيدز لهذا الموسم بفضل تصويت الجمهور وهو من فريق النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

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