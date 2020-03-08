الطيران المدني: رفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا

قال اللواء طيار مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن الوزارة رفعت أقصى درجات الاستعداد في جميع المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وهذا انعكس على زيادة الكثافة داخل المطارات إلى حد ما، مشيرًا إلى أن هناك مرور يومي على مطار القاهرة في جميع التوقيتات، ومتابعة على مدار الـ24 ساعة لرصد حركة الركاب، بالتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الموقف أولًا بأول.





وتابع "مناع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية" dmc"، مساء السبت، أن هناك منشورًا صدر من سلطة الطيران المدني بالكويت لوقف حركة الطيران القادمة من مصر، فأوقفت القاهرة حركة الطيران المقبلة من الكويت.





ولفت إلى أن السعودية اشترطت قبل سفر أي راكب قادم من مصر، وهو يحمل شهادة pcr، ووزارة الطيران ملتزمة بهذا الأمر، معقبًا: "مش هنطلع حد إلا ومعاه الشهادة اللي طلبتها السعودية".





ولفت إلى أن الإمارات نفت وقف حركة الطيران المقبلة من مصر، وأصدرت بيانًا نفى هذا الأمر، لافتًا إلى أن هناك متابعة فورية للأحداث على مدار الـ24 ساعة، ويتم تعقيم الطيارات بصورة دورية، والحقائب في جميع المطارات.