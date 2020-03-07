أكمل الوداد البيضاوي المغربي عقد المتأهلين إلى قبل نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم رغم خسارته 1-صفر أمام مستضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب دور الثمانية اليوم السبت.

وضرب الوداد، بطل نسخة 2017، موعدا مع الأهلي المصري في قبل النهائي بعد فوزه 2-1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والعودة على النجم الساحلي.

وتأهلت أندية الأهلي والزمالك من مصر والرجاء والوداد من المغرب.

وسجل هدف النجم الساحلي والمباراة حازم الحاج حسن في الدقيقة 58 لكنه لم يكن كافيا لقيادة الفريق التونسي إلى قبل النهائي العربي الخاص.