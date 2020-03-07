محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بذكري ميلاد العالم "أحمد زويل"

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم السبت، الاحتفال بذكري ميلاد العالم الجليل الراحل الدكتور أحمد زويل، بمسرح قصر ثقافة دسوق، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتورة چاكلين بشري، مدير فرع ثقافة كفرالشيخ، والدكتورة نانا زويل، شقيقة العالم الجليل الدكتور أحمد زويل، وأفراد أسرته، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



في بداية كلمته، رحب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالحضور الكريم، والقيادات التنفيذية والرقابية والتعليمية والأمنية والإعلاميين ومواطني محافظة كفرالشيخ، قائلًا؛ يسعدني التواجد في العاصمة الثانية للمحافظة، ويسعدني ويشرفني أن اكون معكم اليوم للاحتفال بالذكري الـ 74 لميلاد العالم الجليل أحمد زويل.



كما أشار محافظ كفرالشيخ، أن زويل هو العالم والكيميائي المصري والعربي الوحيد الذي حصل علي جائزة نوبل في مجال علمي، ليمثل أملًا للشباب العربي في صناعة مستقبل ناجح ومتقدم، لافتا أن ابتكار زويل أثار إعجاب العالم وأدخل المجتمع العلمي في زمن جديد لم تكن البشريه تتوقع أن تُدركه؛ وان كانت جائزه نوبل هي الأشهر الا انها لم تكن الوحيده التي حصل عليها زويل.



حيث أنه قد حصل على 100 جائزة عالمية، وعلى المستوى الوطني حصل العالم الدكتور أحمد زويل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى وعلى قلادة النيل العظمى وهي أرفع وسام مصري اعترافًا من الدولة المصرية بابن من أبنائها الذى لطالما افتخرت به في حياته وبعد مماته.



وأشارت الدكتورة جاكلين بشري، مدير فرع ثقافة كفرالشيخ، أن احتفال ذكري ميلاد العالم الجليل الراحل الدكتور أحمد زويل، تتضمن فقرات فنية " مسرحية شعرية تحكي السيرة الذاتية للعالم الدكتور أحمد زويل لفريق ذوي الاحتياجات الخاصة، وقصائد شعرية لفريق الموهوبين بمديرية التربية والتعليم ( قصيدة شعرية للطالب أحمد أبو عرب بعنوان " نفسي ابقي ظابط "، وقصيدة شعرية وطنية للطالبة مريم المهدي بعنوان " شايفك "، وقصيدة شعرية إلقاء سهيلة جبر بعنوان " عظيمة التكوين "، وأغنية لأم كلثوم للطالبة رولا رضا من مدرسة بيلا الثانوية.



فضلًا عن تقديم فقرة الموسيقي العربية لفرقة التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لفرع ثقافة كفرالشيخ.



ومن جانبها قالت الدكتورة نانا زويل، شقيقة العالم الجليل، أن العالم المصري الدكتور أحمد زويل، أحد نوابغ العصر، والذي أثرى البشرية بعلمه، وقدم نحو 350 بحثًا علميًا، ستظل علامة بارزة في مسيرة التطور الإنساني، واستحق بجدارة جائزة نوبل في الكيمياء عن اختراعه ميكروسكوبا ليزريا يصور الحركة في زمن يبلغ فيمتو ثانية.



وهو إنجاز كبير سيظل له نتائجه المهمة في تطوير البحوث الكيميائية، ولد عام 1946م في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وبدأ تعليمه الأساسي بمدينة دمنهور ثم انتقل مع أسرته إلي مدينة دسوق بكفرالشيخ حيث أكمل تعليمه الثانوي، وحصل علي بكالوريوس من قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية، كما حصل على شهادة الماجستير في علم الضوء وشهادة الدكتوراة في علوم الليزر.



وأشارت شقيقته، أن اسم "زويل" يوجد فى قائمة الشرف بالولايات المتحدة التى تضم أهم الشخصيات التى ساهمت فى النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر فى الولايات المتحدة التى تضم هذه القائمة" ألبرت أينشتاين، وغراهام بيل"، لافتةً إلي انه أُقيمت له جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة.