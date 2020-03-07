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مي كساب تكشف سبب انفصال أوكا وأورتيجا غنائيًا

السبت 07/مارس/2020 - 11:30 م
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اوكا واورتيجا
اوكا واورتيجا
مي مرسي
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كشفت الفنانة مي كساب من خلال رسالة صوتية ل"انسيدر" عن حقيقة انفصال فرقة أوكا وأورتيجا التي كونوها سويا قائلة "هما منفصلوش هما بيقتدو بفرقة اسمها ميجوز بيعمل كل واحد فيهم أغنية لوحدة وبتنزل في نفس الصفحة".

وشرحت "كساب" فكرة أوكا وأورتيجا وهي محاولتهم للتجديد وتجربة شئ جديد رغبة منهم في الإبتعاد عن التقليدية ولكن ليس هذا يعني أنهم متخاصمين والدليل على ذالك أن الأغاني الفردية تنصب في نفس صفحة الفرقة.

يذكر أن آخر أعمال أوكا وأورتيجا سويا أغنية"إمتى" والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي كلمات وتوزيع أوكا وألحان أسامة طارق
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الكلمات المفتاحية

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