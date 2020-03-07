كواليس جلسة الخطيب مع "فايلر" للتجديد

صعد النادي الأهلي اليوم على حساب صن داونز الجنوب إفريقي للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، بعدما تعادل خارج الارض مع الفريق الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق، وكان الفريق قد فاز فى ستاد القاهرة الدولى بهدفين دون رد.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، كواليس جلسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول، عقب مباراة صن داونز، التى أقيمت اليوم.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "الخطيب عقد جلسة مع فايلر، من أجل الاتفاق على تعديل عقده وتجديده لمدة موسمين مقبلين بعد النتائج المميزة التى حققها مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "فايلر وافق على تعديل عقده لمدة موسمين مقبلين، ومتبقي وضع الرتوش الأخير عقب العودة إلي القاهرة لإنهاء كافة التفاصيل بشكل رسمي"..