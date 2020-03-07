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ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 7 مارس 2020

السبت 07/مارس/2020 - 11:02 م
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بن شرقي
بن شرقي
محمد الدمتناوي
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انتهت منذ قليل مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بمباراة النجم الساحلي والوداد المغريي، والذي تمكن الوداد من التأهل بعد الفوز على النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وشهدت الجولة تأهل فريق الزمالك المصري، بعد تخطي عقبة الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

كما تأهل الأهلي المصري بعد الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وصعد أيضا فريق الرجاء البيضاوي المغربي، بعد الفوز على مازيمبي بهدفين مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا، بعد ختام مباريات الدور ربع النهائي.

- جاكسون موليكا، مازيمبي الكونغولي، 7 أهداف.
- كريم عريبي، النجم الساحلي التونسي، 6 أهداف.
- كريستوفاو باسينسيا مابولولو، بريميرو دي أوجوستو، 6 أهداف.
- أشرف بن شرقي، الزمالك، 6 أهداف.
-مصطفى محمد، الزمالك، 6 أهداف.
- حسين الشحات، الأهلي 5 أهداف.

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مصطفي محمد ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا الزمالك الأهلي أشرف بن شرقي

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