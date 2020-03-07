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طارق شوقي يكشف نسبة الإنجاز في النظام التعليمي الجديد

السبت 07/مارس/2020 - 10:54 م
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الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يجرى حاليًا تغيير المنظومة التعليمة في مصر إلى نظام تعليمي جديد؛ حيث يتم تطبيقه علي مرحلة الحضانة حتي الصف الثاني الابتدائي، موضحا أن الأطفال يدرس لهم مناهج جديدة بالكامل.

وأوضح "شوقي: خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع علي قناه "الحدث اليوم"، مساء السبت أن هذا الجيل سيتخرج بفكر وثقافة جديدة في عام 2030، معقبا: متفائلون بهم".

وأشار إلى أنه يتم تغيير نظام التقييم في المرحلة الثانوية باستخدام التكنولوجيا بشكل كبير جدا، لافتا إلى أن النظام التعليمي المصري لديه بنية أساسية غير متواجدة في الكثير من الدول وتم بنائها خلال عام واحد فقط.

ونوه إلى أن معدل الإنجاز في الخطة التعليمة حوالي 65%، مردفًا: "بنك المعرفة يحتوى علي منصة وزارة التعليم ونعمل عليه ليلًا ونهارًا حتي نصل في المستقبل إلى فكرة التعليم عن بعد؛ حيث يوجد عليه مناهج المرحلة الثانوية بالكامل".

ولفت وزير التربية والتعليمة أن عام 2016 كان بداية تغيير المنظومة التعليمية ولكن لم يكن بالسرعة المطلوبة؛ نظرا لأن هناك تغييرا كاملا في الثقافة ولكن بعد وضع منصة وزارة التعليم اصبح الأن لدينا طفرة في التعليم لكون هناك مليون مستخدم يستخدمون المنصة يوميًا.
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مناهج جديدة مصر طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

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