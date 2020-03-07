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مصرع 22 شخصًا جراء حادث سير على طريق "حمص - دمشق" بسوريا

السبت 07/مارس/2020 - 10:37 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن وزير الداخلية السوري محمد خالد رحمون، مساء اليوم السبت، عن وفاة 22 شخصا وإصابة 70 آخرين في حصيلة غير نهائية لحادث سير على طريق "دمشق - حمص" بمنطقة جسر بغداد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحادث وقع نتيجة "انفلات صهريج قبل حاجز جسر بغداد واصطدامه بالسيارات المتوقفة عند الحاجز"، مضيفة أن "النيران المشتعلة تفاقم الإصابات".

​وبين أن كوادر الدفاع المدني ما تزال تعمل على إزالة السيارات المتضررة من موقع الحادث، وأنه تم فتح تحويلة فرعية لحركة المرور ريثما تتم إعادة فتح الطريق بشكل كامل هذه الليلة.

وأكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم في تصريح مماثل على أن كل الوحدات الشرطية وسيارات الإسعاف استنفرت فور وقوع الحادث، وعملت على نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات القطيفة والشرطة والمشافي العامة بدمشق، وتم تأمين الإجراءات الإسعافية اللازمة للمصابين.

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الكلمات المفتاحية

سوريا دمشق حمص

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