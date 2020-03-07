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أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

السبت 07/مارس/2020 - 10:47 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم السبت 7 مارس العديد من الأخبار الهامة والأنباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها قرار جديد من مرتضى منصور وحقيقة المفاوضات مع نجم الأهلي وتحديد منافس الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

 

لاعبو الزمالك يخضعون للكشف عن فيروس كورونا في مطار القاهرة

 

خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى الفحص الخاص بفيروس كورونا داخل الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، فور وصولهم من تونس، مساء اليوم السبت، بعد التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

تفاصيل زيارة جماهير الإفريقي التونسي لبعثة الزمالك

 

أكدت بعض التقارير الصحفية التونسية أن مجموعة من جماهير الافريقي حرصت على زيارة مقر بعثة نادي الزمالك اليوم السبت.

 

وأهدى مجموعة من جماهير الافريقي قميص ناديهم إلى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بحسب موقع "نسمة سبورت"، ورد عليهم أحمد مرتضى بإهداء قميص الزمالك لهم.

 

الزمالك يطلب خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة

 

يرغب مسئولو نادي الزمالك في خوض لقاء الإياب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد القاهرة.

 

وجاءت رغبة الزمالك في خوض لقاء الدور نصف النهائي على ستاد القاهرة للاستفادة من تواجد أكبر عدد من الجماهير في تلك المواجهة والدعم المعنوي للاعبين على كافة المستويات.

 

الرجاء يضرب موعدا مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

 

بلغ فريق الرجاء البيضاوي المغربي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم هزيمته بهدف دون رد أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي أقيم بملعب الأخير بمدينة لوبومباتشي ليواجه الفريق المغربي نظيره نادي الزمالك في نصف النهائي.

 

الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع حسام عاشور

 

انتشرت أخبار في الآونة الأخيرة عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام عاشور، لضمه في نهاية الموسم.

 

وأوضح مصدر داخل جهاز الكرة فى نادي الزمالك، أن هذا لم يحدث مطلقًا، قائلًا، "مع كامل الاحترام لقدرات حسام عاشور، إلا أن إدارة الزمالك لم تدخل في مفاوضات مع اللاعب".

 

لوائح الكاف الجديدة تنقذ نجم الزمالك من الإيقاف

 

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن طارق حامد لاعب الوسط لن يتم إيقافه في اللقاء الأول من الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا.

 

وأوضح أنور أن اللوائح تغيرت وبات الايقاف بعد الحصول على 3 بطاقات صفراء وليس إثنين فقط وطارق حامد يمتلك في جعبته بطاقتين فقط.

  

موعد مباراة نادي الزمالك اليوم

 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري يوم الخميس القادم 12 مارس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود.

 

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

 

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

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