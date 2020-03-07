جمال الشاعر: 1000 دولار مكسب اليوتيوبر على كل مليون مشاهدة

قال الإعلامي جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن شركة آبل الآن تقوم بإعداد تلفزيون بفكر جديد، والإعلام المصري في حالة غيبوبة تامة، معقبًا: "العالم كله في قطر قادم سيدهش أي أحد، ولكن في مصر لا نواجهه"



وشدد" الشاعر"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "ألقاهرة والناس"، مساء السبت، على ضرورة الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحالية، متابعًا: "هناك مصطلحات جديدة الآن مثل اليوتيوبر الذي يقوم باعداد قنوات على اليوتيوب، ويربح 1000 دولار على كل مليون مشاهدة".



ولفت إلى أن مصر لا تمتلك الشجاعة اللازمة للمواجهة الثورة التكنولوجية والاعتراف بأننا تقليديون تمامًا في مواجهة هذ الثورة، لافتَا إلى أن الموبيل سيكون به كافة التقنيات الحديثة.



وأضاف أن الشركات الكبيرة مثل جوجل وأمازون تقوم بإعداد تلفزيونات عالمية، وستقوم بانتاج محتويات عربية، مشيرًا إلى أن اسرائيل ستقوم باعداد على الأقل 4 محطات فضائية ذو محتوى عربي الفترة المقبلة.

